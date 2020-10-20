«Сбер» создаст сервис с информацией о тратах и передвижении россиян, пишет РБК Фото: Олег ЗОЛОТО

«Сбер» планирует создать специальный сервис для представителей бизнеса и властей России, который будет анализировать траты и передвижения жителей страны. Об этом во вторник, 20 октября, пишет издание РБК, ссылаясь на слова вице-президента, директора дивизиона «Корпоративные клиенты 360» кредитной организации Станислава Карташова.

Сервис сможет собирать данные о банковских транзакциях россиян, сопоставлять их с информацией о местоположении торговых точек и благодаря этому советовать предпринимателям решения по управлению недвижимостью и земельных отношений. Например, бизнес может получить рекомендации, где выгоднее разместить новый магазин.

Издание отмечает, что полученные в результате анализа данные можно будет использовать для понимания миграционных потоков в крупных городах страны. Сервис покажет, как россияне перемещаются между городом и пригородом, для городского и транспортного планирования.

Заработать нововведение должно в рамках платформы «СберАналитика» для предпринимателей и органов власти, которую банк презентовал в начале октября. Планируется, что платформа поможет бизнесу и регионам находить зоны роста и упростит стратегическое и тактическое планирование.