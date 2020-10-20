Вакцинация от коронавируса препаратом «Спутник V» может начаться в конце ноября Фото: Иван МАКЕЕВ

Вакцинация от коронавирусной инфекции препаратов от российских разработчиков «Спутник V» может стартовать уже в конце ноября текущего года. В производство отечественной вакцины в настоящее время вовлечены пять производственных площадок, рассказал глава одной из крупнейших фармацевтических компаний «Р-Фарм» Василий Игнатьев во вторник, 20 октября, в ходе своего выступления на форуме «Открытые инновации».

- Обсуждения по этому поводу идут буквально каждый день. В настоящее время в масштабирование производства вакцины вовлечено пять площадок. Вакцинация от заболевания данным препаратом может начаться уже в конце ноября и в декабре, - сообщил Василий Игнатьев.

Напомним, что вакцина «Спутник V» - разработка института им. Гамалеи – стала первой зарегистрированной в России прививкой от коронавируса. Сейчас проходят пострегистрационные испытания препарата, в них принимают участие 40 тысяч добровольцев, некоторая часть из которых получит плацебо. Прививку также получают россияне из групп риска: врачи и учителя.

Накануне регистрацию прошла вторая отечественная вакцина – «ЭпиВакКорона» научного центра «Вектор». В пострегистрационных испытания также поучаствует 40 тысяч человек. Параллельно препарат протестируют на пожилых добровольцах.

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