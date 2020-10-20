В деле Михаила Ефремова появятся новые свидетели Фото: Михаил ФРОЛОВ

В деле Михаила Ефремова, осужденного на восемь лет за смертельное ДТП в Москве, появятся новые свидетели. Как передает корреспондент kp.ru из зала суда во вторник, 20 октября, новыми свидетелями станут некая женщина и эксперт. О чем они собираются сообщить суду, пока что неизвестно.

Напомним, что сегодня в Мосгорсуде проходит первое апелляционное заседание по делу актеру. Суд рассмотрит апелляционные жалобы самого осужденного и его адвокатов. Сайт kp.ru проводит прямую онлайн-трансляцию из зала суда.