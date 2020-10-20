Экономист: Курс рубля может перейти к циклу многолетнего укрепления

Аналитик спрогнозировал рост курса рубля Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Экономисты допускают скорый рост рубля и его долгосрочное укрепление. Ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич выразил мнение, что падение цен на нефть весной текущего года может циклично смениться резким ростом. В этом случае рубль также ждет существенный рост.

«Для рубля же это может означать как минимум, что месяцы резкого снижения и волатильности уже позади, а впереди, возможно, многолетний цикл укрепления рубля с потенциальными целями в области 70 рублей (за доллар – прим. ред)», - цитирует аналитика «Российская газета».

Эксперта также добавил, что такие волны спуска и подъема цен на нефть и курса рубля наблюдались 1970-х и в конце 1990-х, и всегда после достижения минимума начинался стабильный рост.

Добавим, что ранее Александр Купцикевич дал краткосрочный прогноз по курсу рубля и предсказал к концу недели падение доллара ниже 77 рублей, передает «Свободная пресса».