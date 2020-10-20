Украина строит военно-морские базы для защиты Черноморского региона Фото: REUTERS

Украина постепенно начинает строительство двух государственных военно-морских баз для защиты Черноморского региона. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, выступая во вторник, 20 октября, выступая с ежегодным посланием к депутатам о внутреннем и внешнем положении в стране.

Украинский лидер отметил, что не позволит сократить финансирование украинской армии в бюджете следующего года.

- Мы запустили строительство двух государственных военно-морских баз для защиты Черноморского региона. В связи с этим, что на Украине продолжается модернизация военных судов, подготовка десантных катеров, принята на вооружение противокорабельная крылатая ракета «Нептун», - рассказал Зеленский.

Он добавил, что в текущем году бюджет, выделенный на украинскую армию самым большим в истории страны. Владимир Зеленский отметил, что финансирование в следующем году будет не меньше - более 117 миллиардов гривен (около 4,12 миллиарда долларов).

Как писал сайт kp.ru, украинский лидер также сообщил, что после достижения мира в Донбассе и начала процесса безопасной реинтеграции региона власти страны подготовят пакет законопроектов о «переходном периоде».