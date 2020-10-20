В ЦБ хотят обязать банки отвечать на жалобы клиентов в мессенджерах и СМС

Банки могут обязать в мессенджерах рассматривать жалобы клиентов Фото: Юлия ЕВГРАФОВА

Банк России готовит законопроект, который обяжет финансовые организации рассматривать жалобы и обращения клиентов в определенный срок, а в случае отказа – нести ответственность.

«Срок (рассмотрения обращений банками) как раз сейчас обсуждается. Мы предлагаем, чтобы, помимо обычной письменной формы, использовались все те удобные способы коммуникации, которые уже давно стали всем привычны - личные кабинеты, смс, мессенджеры», - цитирует руководителя Службы по защите прав потребителей и обеспечению финансовой доступности Банка России Михаила Мамуту «Российская газета».

Михаил Мамута добавил, что добросовестные организации и так рассматривают все обращения клиентов, а законопроект должен будет защитить тех потребителей, которые столкнулись с работой недобросовестных кредитных компаний.

«То есть любой банк, профучастник финансового рынка или иная финансовая организация, куда бы человек ни обратился, должна будет рассмотреть его обращение и дать содержательный ответ», - подчеркнул эксперт.

Напомним, ранее сообщалось, что ЦБ разрешит банкам самостоятельно рассматривать жалобы от клиентов. Такой подход уже отметила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, передают «Известия».