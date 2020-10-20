Ефремова доставили в Мосгорсуд для рассмотрения жалобы на приговор Фото: Иван МАКЕЕВ

Актера Михаила Ефремова, осужденного на восемь лет лишения свободы за смертельное ДТП, доставили в Мосгорсуд. Там сегодня, 20 октября, будет проходиться заседания по апелляционным жалобам от самого актера и его правозащитников на приговор.

В настоящее время Ефремов находится в специальном помещении для подсудимых, сообщает корреспондент kp.ru из суда.

Ранее стало известно, что московская прокуратура выступила против смягчения приговора актеру. Правоохранители считают, что данное решение суда было абсолютно законным и обоснованным, и просят оставить приговор без изменений.

Из зала суда корреспондент «КП» также сообщала, что в деле Михаила Ефремова появятся новые свидетели: некая дама и эксперт. Какую именно роли они сыграют на суде и что собираются рассказать, пока что не известно.

Сайт kp.ru проводит прямую онлайн-трансляцию апелляционного заседания Мосгорсуда по делу о смертельном ДТП в Москве.