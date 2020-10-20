Названы сферы, где уровень зарплат превысил ожидания соискателей

Сотрудники салонов красоты готовы были устраиваться на зарплаты ниже рыночных Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 2020 году на фоне пандемии коронавируса аналитики впервые зафиксировали ситуацию, когда желаемые заплаты соискателей были ниже предложений работодателей.

«В среднем по России максимальный разрыв в зарплатных ожиданиях и предложениях был зафиксирован в мае и июне, когда соискатели в среднем просили зарплату на 5 тысяч рублей ниже, чем предлагали работодатели, при этом размер ожидаемой зарплаты составлял 44-45 тысяч рублей в среднем», - цитирует директора департамента аналитических бизнес-решений hh.ru Наталью Данину «Российская газета».

Эксперт добавила, что наибольшую уступчивость проявили в этом году сотрудники спортивных и фитнес-клубов, а также салонов красоты. Здесь соискатели готовы были приступить к работе на зарплату на семь тысяч меньше средней по рынку. Также свои запросы снизили работники сферы развлечений, масс-медиа и искусства.

А вот работники IT и телекома, сферы закупок, консультирования, а также юристы на фоне коронавируса свои зарплатные ожидания снижать не стали. Их запросы по-прежнему превышали предложенные работодателем зарплаты.