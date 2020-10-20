МИД: Россия готова вместе с США заморозить число ядерных боезарядов при продлении ДСНВ Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Россия также и не получила официального ответа от американской стороны на ноту с предложением Владимира Путина о продлении ДСНВ. Вместе с тем РФ готова вместе с США заморозить число ядерных боезарядов в случае продления договора. Об этом сообщается в заявлении российского министерства иностранных дел во вторник, 20 октября.

- Мы видели только комментарии отдельных лиц по этому поводу. Учитывая противоречивую реакцию, хотим внести ясность. Россия предлагает продлить соглашение и готова вместе с американской стороной взять на себя политическое обязательство и «заморозить» на данный период количество имеющихся ядерных боезарядов, - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте МИД РФ.

Представители внешнеполитического ведомства подчеркнули, что это может быть реализовано исключительно при понимании того, что заморозка боезарядом не станет сопровождаться никакими дополнительными требованиями со стороны Соединенных Штатов. Время, которое стороны выиграют после продления ДСНВ, возможно будет использовать для эффективных переговоров сторон о контроле над ядерным вооружением.

В МИД России отметили, что рассчитывают получить официальный ответ на ноту с предложением, подписанную 16 октября российским президентом.