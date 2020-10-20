Адвокаты Ефремова принесли деньги для компенсации потерпевшим в портфеле Фото: Алена МАРТЫНОВА

Защита осужденного Михаила Ефремова готова прямо во время заседания выплатить потерпевшим компенсацию: пачки с купюрами они принесли в зал суда в портфеле. Об этом передает корреспондент Kp.ru.

- Мы пошли на такой серьезный шаг и готовы заплатить компенсацию прямо сейчас. Господин Добровинский, вы готовы принять деньги?, - спросил один из новых правозащитников актера Петр Хархорин.

Адвокат потерпевших отказался, сообщив, что не обладает такими полномочиями.

- Мы рискнули, у нас деньги с собой - могу показать. Но если не возьмёте сейчас, мы положим деньги на депозит и принесём все чеки, - пообещал адвокат Ефремова.

Как сообщалось ранее, правозащитники осужденного актера заявили, что Ефремов готов выплатить троим потерпевшим по делу по одному миллиону рублей. Ранее им уже было переведено по 200 тысяч рублей, еще по 800 тысяч каждому адвокаты принесли на сегодняшнее апелляционное заседание в виде наличных средств.

Напомним, что к Ефремова три новых адвоката: Роман Филиппов, Владимир Васильев и Пётр Хархорин. От услуг Эльмана Пашаева после вынесения приговора актёр отказался.