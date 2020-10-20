Курс евро на 20 октября 2020 поднялся выше 92 рублей

Курс евро поднялся выше 92 рублей Фото: REUTERS

Европейская валюты на открытии торгов Московской биржи поднялась выше 92 рублей впервые с 8 октября. Об этом свидетельствует данные торговой площадки о курсе евро на 20 октября 2020 года.

В ходе валютных торгов на бирже евро поднялся по отношению к российской валюте на 0,72 процента и достиг отметки в 92,0525 рубля по состоянию на 12:59 по московскому времени. Через десять минут европейская валюты показывала рост в цене на 0,58 процента, опустившись до 91,9 рубля.

Доллар в это время поднялся на 0,27 процентов по отношению к рублю и торговался на уровне в 77,8 рубля.

Цены на нефтяные ресурсы сегодня показали разную динамику: стоимость декабрьского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже снизилась на 0,07 процента до 42,59 доллара за баррель. Нефть WTI, напротив, выросла на 0,07 процента, достигнув отметки в 41,09 доллара.

Накануне министр промышленности и торговли России Денис Мантуров нашел преимущество в падении рубля. Глава ведомства заявил, что снижение рубля побудит отечественных производителей меньше полагаться на импорт.