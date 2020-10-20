«Замечательная была актриса»: Владимир Бортко выразил соболезнования близким погибшей Ирины Скобцевой

Владимир Бортко выразил соболезнования близким погибшей Ирины Скобцевой Фото: Борис КУДРЯВОВ

Российский кинорежиссер и сценарист Владимир Бортко выразил соболезнования родным и близким умершей сегодня, 20 октября, актрисы Ирины Скобцевой. В эфире Радио «Комсомольская правда» продюсер поделился своими воспоминаниями об актрисе.

Владимир Бортко отметил, что Ирина Скобцева снялась в двух его кинокартинах.

- Это была замечательная, красивая женщина… В этих фильмах она играла практический роль моей мамы, ведь я снимал в какой-то степени про себя. Этим она мне очень сильно запомнилась. Что ж, все мы смертны, к великому сожалению. Понятно, что ее уход был предопределен, тем не менее, очень жалко. Я выражаю большое сочувствие родным и близким этой замечательной актрисы и прекрасного человека, - отметил народный артист России.

Советская и российская актриса и народная артистка РСФСР Ирина Скобцева умерла в возрасте 93 лет 20 октября – в эту же печальную дату погиб и ее супруг Сергей Бондарчук. За свою карьеру она сыграла более чем в 60 фильмах, особенно запомнилась зрителям по роли княжны Элен Курагиной в фильме «Война и мир».

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