Инфекционист рассказал, как россияне будут отмечать Новый год в условиях коронавируса

Инфекционист рассказал, как россияне смогут отметить новый год на фоне коронавируса Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сроки изготовления вакцины от коронавируса ускорить невозможно. Для создания качественного препарата необходимо время, ведь вакцина проходит различные испытания. Об этом напомнил врач-инфекционист столичной клиники Валерий Безносенко, комментируя новость о том, что уже к Новому году жители столицы смогут пройти массовую вакцинацию.

По словам Безносенко, массовой вакцинации от коронавируса ожидать раньше лета не стоит.

«Клинические исследования вакцины завершатся только ближе к лету, потому что, если не ошибаюсь, 10 сентября было введение первым добровольцам. Клинические исследования для каждого добровольца — это 180 дней. Соответственно последний доброволец из 40 тысяч завершит к маю свои 180 дней с момента первого введения вакцины. А потом еще обработка этих данных, и, дай бог, к июню-июлю эти данные должны быть получены», - цитирует врача «Ридус».

В связи с этим инфекционист отметил, что зимой, в том числе и на новогодних праздниках, россиянам придется вести себя осторожно, беречь здоровье и не простужаться.

Напомним, ранее глава одной из крупнейших фармацевтических компаний «Р-Фарм» Василий Игнатьев заявил, что вакцинация от коронавирусной инфекции может стартовать уже в ноябре текущего года. Об это он заявил на форуме «Открытые инновации», передает Москва 24.