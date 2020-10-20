«Среди сокамерников пользуется авторитетом»: в суде зачитали характеристику Михаила Ефремова из колонии Фото: Михаил ФРОЛОВ

Осужденный за смертельную аварию Михаил Ефремов пользуется авторитетом среди других арестантов. Это следует из характеристики, предоставленной администрацией СИЗО, в котором актер находился после оглашения приговора суда, передает из зала апелляционного заседания во вторник, 20 октября, корреспондент kp.ru.

- Спокойный, уравновешенный, способен управлять эмоциями. Среди сокамерников пользуется заслуженным авторитетом, грубостей в общении не допускает. На меры принуждения реагирует положительно, дисциплинирован, - зачитал судья характеристику Ефремова.

Как ранее писал сайт kp.ru, на сегодняшнем заседании адвокаты обвиняемого заявили, что актер готов выплатить трем потерпевшим по делу компенсацию по одному миллиону рублей. По 200 тысяч каждый из потерпевших уже получил, а оставшуюся сумму правозащитники Ефремова принесли прямо в зал суда в портфеле в виде наличных.