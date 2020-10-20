Новые случаи заражения коронавирусом в России на 20 октября 2020: показатель впервые превысил 16 тысяч человек

В России за сутки выявили 16 319 заразившихся коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Оперативный штаб по борьбе с пандемией сообщил о новых случаях заражения коронавирусом в России на 20 октября 2020. В стране за минувшие сутки выявили 16 319 новых инфицированных – это рекордный показатель прироста заболеваемости за все время эпидемии.

Отмечается, что инфекцию выявили в 84 российских регионах. Примерно 28,6 процента новых зараженных переносят коронавирус без клинических симптомов. В Москве врачи зафиксировали еще 4999 новых случаев заражения, в Санкт-Петербурге – 695 случаев, а в Московской области – 426.

За минувшие сутки в стране от коронавируса или осложнений после него умерли 269 пациентов. За все время пандемии число летальных исходов достигло отметки в 24 635. Выздоровело за один день еще 9 704 человека, с начала эпидемии в России смогли пройти успешный курс лечения и полностью выздороветь после заражения коронавирусом 1 085 608 человек.

Как сообщал сайт kp.ru, премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что на борьбе с пандемией коронавирусной инфекции в стране потратили 142 миллиарда рублей.