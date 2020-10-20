Суд по делу Ефремова отложили до 22 октября Фото: Алена МАРТЫНОВА

Апелляционное заседание суда по делу о смертельной аварии с участием Михаила Ефремова отложили до 22 октября для решения вопроса о компенсации потерпевшим. Заседание состоится в этот четверг 11:00 по московскому времени, сообщил корреспондент kp.ru из зала суда.

Сообщается, что журналистов попросили выйти из зала суда. Внутри остались только родственницы актера – сестра и племянница. Они ждут, когда Ефремова выпустят из специального помещения для подсудимых, чтобы «помахать ему».

Адвокат актера отметил, что Ефремов до 22 октября выплатит компенсации троим потерпевшим по делу о ДТП. Напомним, что правозащитники сегодня заявили о готовности актера выплатить потерпевшим по миллиону рублей и даже принесли наличные деньги прямо в зал суда.

На сегодняшнем апелляционном заседании судья зачитала характеристику Михаила Ефремова, предоставленную администрацией СИЗО. Согласно документу, актер пользуется авторитетом среди других арестантов, в заключении ведет себя спокойно и уравновешено.