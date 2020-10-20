В США утилизировали 45 российских аппаратов ИВЛ Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям США уничтожило 45 аппаратов искусственной вентиляции легких, полученных от России минувшей весной. Об этом во вторник, 20 октября, пишет издание Buzfeed.

Отмечается, что за все время данное медицинское оборудование так ни разу и не использовали. Специалисты агентства привели несколько причин такой внезапной утилизации.

Среди причин они назвали разницу в напряжении в электросетях России и США, ведь для подключения аппаратов требовались специальные адаптеры, несколько пожаров в клиниках, которые могли быть вызваны возгоранием аппаратуру, а также санкции, которые США наложили на компанию-производителя.

В агентстве заверили, что аппараты искусственной вентиляции легких были уничтожены по всем правилам утилизации опасных отходов, а также с соблюдением требований по охране окружающей среды.

Напомним, что весной этого года военно-транспортный самолет доставил в США гуманитарную помощь, среди которой находились и аппараты ИВЛ, а также респираторы, очки, маски и дезинфицирующие средства.