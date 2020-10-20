Врач: у части победивших коронавирус людей так и не вернулось обоняние

Данные показали, что 70 — 75% пациентов с коронавирусной инфекцией страдают снижением обоняния или даже его полной потерей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Сеченовском университете, часть клиник которого была перепрофилирована под ковидные стационары во время весеннего всплеска эпидемии, было проведено исследование феномена потери обоняния при COVID-19. Об этом рассказал в интервью «Комсомольской правде» директор Клиники болезней уха, горла и носа Сеченовки, профессор и практикующий врач-отоларинголог Валерий Свистушкин.

- Данные показали, что 70 — 75% пациентов с коронавирусной инфекцией страдают снижением обоняния или даже его полной потерей, это называется аносмия. Иногда это бывает единственным симптомом, - сообщил эксперт.

При этом предположение, что потеря обоняния чаще бывает при легких формах ковида, не подтвердилось. Наблюдения не показали такой закономерности. «Скорее, при тяжелых формах люди уже просто не обращают внимания на отсутствие запахов. Им бы продышаться и выжить», - сказал профессор.

Также оказалось мифом утверждение, что COVID-19, как правило, не сопровождается насморком. Картина встречается самая разнообразная, отметил врач: «У одних может быть именно классический насморк, у других — заложенность носа, у третьих — только потеря обоняния».

Валерий Свистушкин рассказал, что потеря обоняния встречается и при гриппе, и других респираторных вирусах. «Но там картина радикально отличается от того, что происходит при COVID-19. Это совсем другой механизм. Такого, как происходит при коронавирусе, мы еще не видели», подчеркнул он.

По словам профессора, на сегодня лечение аносмии (потери обоняния) именно при коронавирусной инфекции является серьезной проблемой для медицины. Эффективных средств пока нет. «Увы, это приводит к тому, что у части больных, до 5-10%, обоняние не возвращается вообще. Во всяком случае, за полгода наблюдений восприятие запахов не восстановилось. Так что нам еще предстоит разбираться, как лечить таких пациентов», - сообщил врач.

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