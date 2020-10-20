Кто может потерять слух из-за коронавируса, рассказал врач

Насколько «виновен» в нарушении слуха сам вирус, в какой степени он влияет на слуховые клетки — еще нужно разбираться Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На днях стало известно о новой напасти, которая может подстерегать заразившихся коронавирусом. Появились официальные данные, что у части больных нарушается слух. Об этом сообщили ученые Университетского колледжа Лондона и Королевского национального госпиталя горла, носа и уха.

В Сеченовском университете, часть клиник которого была перепрофилирована под ковид, тоже отмечали единичные случаи таких осложнений. Об этом рассказал в интервью «Комсомольской правде» директор Клиники болезней уха, горла и носа Сеченовки, профессор и практикующий врач-отоларинголог Валерий Свистушкин.

- Среди наших больных таких были единицы. В мире их тоже немного — есть данные о некотором количестве в Англии и египетское исследование, где фигурируют около 20 пациентов. Насколько «виновен» в нарушении слуха сам вирус, в какой степени он влияет на слуховые клетки — еще нужно разбираться, это требует изучения, - отметил профессор.

По его словам, есть предположение, что коронавирус нарушает работу нервных клеток человека, отвечающих за первичное восприятие звуковых волн. Другой возможный вариант — воздействие вируса непосредственно на сосуды, питающие нервный аппарат.

У кого разовьется такое осложнение, пока сказать сложно. Вместе с тем велика вероятность, что в группе риска находятся люди, которые изначально имеют факторы, предрасполагающие к тугоухости. Как пояснил профессор, это пациенты с гипертонией, атеросклерозом, сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми изменениями. «Пока исследований в этой области не было, мы говорим о предположениях», уточнил эксперт.

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