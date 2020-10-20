«Оголтелая русофобия»: в Кремле ответили на обвинения в кибератаках со стороны России

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российские спецслужбы никогда не предпринимали никаких хакерских атак, тем более против Олимпиады. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, назвав подобные обвинения рецидивами оголтелой русофобии.

Ранее власти Великобритании и Министерство юстиций США обвинили шестерых россиян в причастности к серии хакерских атак для «продвижения интересов России». В том числе речь шла о кибератаках на сайты Олимпийских игр и предвыборный штаб американского президента Дональда Трампа.

«Россию или российские спецслужбы обвиняют уже во всём и вся. Это напоминает рецидивы оголтелой русофобии, которая, конечно же, не имеет ничего общего с реальностью», - заявил представитель Кремля, комментируя выдвинутые обвинения против российских граждан, подчеркнув, что «Российская Федерация и российские спецслужбы никогда не предпринимали никаких хакерских атак, тем более против Олимпиады»