Михаил Мишустин рассказал, кто вызывает у него восхищение

Михаил Мишустин рассказал, кто вызывают у него восхищение Фото: Михаил ФРОЛОВ

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что восхищен вкладом в развитие страны российского президента Владимира Путина и советского конструктора Сергея Королева.

«Без сомнения, президент России Владимир Владимирович Путин вызывает восхищение. Столько лет нести ответственность за людей, за развитие своей страны - это абсолютно искреннее вызывает восхищение», - заявил глава российского правительства в ходе заседании дискуссионного клуба «Валдай», отвечая на вопрос о том, на кого из исторических личностей или деятелей современности он хотел бы ориентироваться

«В исторической перспективе я бы назвал Сергея Павловича Королева … Это тот человек, на которого хочется быть похожим», - добавил Мишустин, отметив, что очень гордится дружбой с внуком знаменитого конструктора Андреем Королевым.

Кроме того, в качестве личности, заслуживающей восхищения, премьер также отметил Стива Джобса, которого он назвал очень мудрым человеком.