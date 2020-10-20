Лукашенко не намерен принимать важные решения без одобрения народа Фото: REUTERS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не будет принимать какие-либо важные решения в одиночку, без одобрения народа. Это касается, в том числе, внесения изменений в конституцию.

- Если вдруг народ решит, что завтра им быть в НАТО, Североатлантическом блоке, как тут предлагают эти протестуны, - пойдут в НАТО. Если народ решит порезать страну на куски и раздать - будет страна порезана. Но если народ решит, что жить мы будем в мирной, спокойной, тихой, культурной стране, значит, мы будем жить в такой стране, - приводит слова Лукашенко БелТА.

Ранее стало известно о том, что Telegram-канал NEXTA-Live и связанный с ним логотип NEXTA признали экстремистскими в Белоруссии. Такое решение вынес суд в Минске. NEXTA-Live освещает события, происходящие в Белоруссии, а также планы по проведению массовых акций протеста.