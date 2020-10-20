Ракетный эсминец ВМС США вошел в акваторию Баренцева моря

Эсминец ВМС США USS Ross Фото: REUTERS

Ракетный эсминец USS Ross (DDG 71) Военно-морских сил Соединённых Штатов третий раз за текущий год вошел в акваторию Баренцева моря для проведения различных операций. Об этом сообщили в Шестом флоте США.

«Возвращение USS Ross в Арктику является уже третьим заходом эсминцев ВМС США в Баренцево море в текущем году для проведения там операций», — говорится в сообщении Шестого флота США.

Командира эсминца USS Ross Джон Д. Джон заявил, что миссия в Баренцевом море «знаменует собой важную веху», которая покажет способность ВМС США «работать в любой точке земного шара».

«Соединенные Штаты — арктическая страна, и у нее есть устойчивые интересы безопасности в регионе», - заявили в американском флоте, отметив, что совместно с партнерами работают над обеспечением открытой Арктики, и продолжают проводить операции, «необходимые для сдерживания, присутствия и обеспечения безопасности».