Медведев призвал продолжить обсуждение перехода на четырехдневку Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев призвал продолжить обсуждения перехода на четырехдневную рабочую неделю. Он напомнил, что в России уже началась корректировка трудового законодательства по новым формам занятости.

- По мере развития цифровых технологий такая корректировка продолжится, - добавил Медведев.

По его словам, наиболее безболезненно кризис пережили те компании, которые сумели перевести значительное число работников на удаленку.

- Но это можно сделать только там, где это возможно. Такие специалисты позволяют своим компаниям быстро и качественно адаптироваться к изменившимся условиям. С другой стороны, на удаленке возникло и много трудностей, связанных с защитой прав работников и с планированием своего рабочего времени и времени отдыха, - подчеркнул Медведев.

Напомним, Медведев впервые заговорил о переходе на "четырехдневку" в июне 2019 года. Он пояснил, что люди слишком выгорают на работе, уровень стресса зашкаливает, а производительность труда от этого только падает.