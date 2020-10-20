Правительство России поддержало создание ТОСЭР «Кондрово» в Калужской области

Губернатор Калужской области Владислав Шапша представил проект ТОСЭР «Кондрово» на заседании межведомственной рабочей группы по вопросам создания особых экономических зон в моногородах России. Фото: Пресс-служба правительства Калужской области

В Калужской области появится территория опережающего социально-экономического развития «Кондрово». Проект получил одобрение зампреда правительства РФ - полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева, сообщил глава региона Владислав Шапша. 20 октября губернатор представил проект ТОСЭР «Кондрово» на заседании межведомственной рабочей группы по вопросам создания особых экономических зон в моногородах России.

- Для Кондрово этот проект очень важен, так как позволит диверсифицировать экономику моногорода и создать дополнительные рабочие места в новых отраслях, не связанных с градообразующими предприятиями, - написал Владислав Шапша на своей странице в Инстаграме. - Несколько раз был в Дзержинском районе с рабочими поездками, встречался с жителями, знаю, что их волнует вопрос стабильности на рынке труда.

В Калужской области сегодня решается судьба трех моногородов - Сосенского, Кондрово и Ермолино. В Сосенском уже появилась ТОСЭР: свои проекты в ней реализуют три резидента. Общий объем инвестиций составляет 600 млн. рублей. Планируется, что до конца года будет подписано еще одно инвестиционное соглашение на 300 млн. рублей.

- Подобный проект мы планируем реализовать и в городе Кондрово, - рассказал Владислав Шапша Юрию Трутневу. - Включаем город в мероприятия национальных проектов, региональных программ, развиваем городскую среду, начали строить новое здание школы на тысячу мест, поддерживаем инфраструктуру для бизнеса. Что касается территории опережающего развития, уже подписали с инвесторами 5 соглашений о намерениях и еще 3 компании ждут решения о создании.

Три потенциальных резидента ТОСЭР «Кондрово» готовы реализовать проекты по выпуску промышленного холодильного и вентиляционного оборудования, производству кофе и бакалейных товаров, а также построить завод по изготовлению светодиодных экранов. Только по уже заключенным соглашениям инвесторы собираются вложить в развитие производства 2,7 млрд. рублей. В Кондорово появятся 700 новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующих предприятий.

Создание территории опережающего социально-экономического развития поможет привлечь новых инвесторов за счет предоставления налоговых льгот для резидентов ТОСЭР. А это, в свою очередь, приведет к созданию новых рабочих мест, оздоровит экономическую обстановку и повысит качество жизни в городе.