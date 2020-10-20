Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

Убивший журналистку датский изобретатель попытался сбежать из тюрьмы, угрожая взорвать бомбу

Петер Мадсен угрожал охраннику предметом, напоминающим по форме пистолет.
Елена ГИЛЬМАНОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)
Убивший журналистку датский изобретатель попытался сбежать из тюрьмы, угрожая взорвать бомбу

Убивший журналистку датский изобретатель попытался сбежать из тюрьмы, угрожая взорвать бомбу

Фото: REUTERS

Датский инженер-изобретатель Петер Мадсен, приговоренный к пожизненному заключению за сексуальное изнасилование и убийство в 2017 году шведской журналистки Ким Валль, попытался сбежать из тюрьмы.

Мадсен содержался в датской тюрьме в столичном пригороде Альбертслунд. Во время побега он угрожал взорвать бомбу, а также угрожал охраннику предметом, напоминающим по форме пистолет.

Как сообщает газета Ekstra Bladet, полицейская операция проходила в столичном пригороде Альбертслунд. На месте находились несколько нарядов полицейских, а улица Нювей была перекрыта. Преступник был окружен вооруженными правоохранителями.

«Операция по задержанию на Нювей завершена, задержанного увезли с места происшествия», - сообщили позже стражи порядка.

Напомним, Ким Валль исчезла 10 августа 2017 года после плавания с Мадсеном на подлодке Nautilius, где она собиралась взять интервью у инженеров. Сама лодка затонула, но изобретатель сумел спастись. Впоследствии расчлененные и изувеченные останки журналистки нашли в пластиковых пакетах в море.

Мадсеном неоднократно менял показания, утверждая, что Валль погибла в результате несчастного случая, после чего он захоронил ее в море. Суд признал его версию событий не заслуживающей доверия, а психиатрическая экспертиза установила, что он - патологический лжец, имеющий признаки психопатии и способен совершить новые преступления.

ЧП