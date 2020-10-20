Лукашенко сообщил, что власти Беларуси «поменяли тактику» в отношении протестующих

Александр Лукашенко Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, белорусские власти изменили тактику в отношении участников проходящих в Минске акций протеста против результатов президентских выборов, которые состоялись 9 августа.

«Плохо, что шатаются по Минску, плохо, что ведут себя внаглую. Но мы поменяли тактику. Мы в спокойном режиме найдем каждого … И каждый ответит за свои деяния. Я тут не угрожаю. Мы в этом направлении работаем. И это дает определенный эффект», - приводит агентство БелТА слова белорусского лидера, который отметил, что позволяют это делать современные средства.

Лукашенко также отметил, что акции протеста повлияли на мнение людей. По его словам, «люди вдруг прозрели», в особенности, это коснулось жителей Минска, которые, как заявил белорусский лидер, «увидели, кто рвется к власти, кто может прийти к власти и что будет со страной», а также что в итоге они могут потерять.

Напомним, акции протеста проходят в Белоруссии после президентских выборов, прошедших в республики 9 августа. Наиболее масштабные проходят в выходные дни. Как писал kp.ru, в минувшие воскресенье, 18 октября, протестующие собрались на акции протеста, в тот день правоохранители были вынуждены несколько раз выстрелить в воздух резиновыми пулями, поскольку участники акции протеста бросали в них камни.