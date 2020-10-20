Нарышкин заявил о революционном сценарии США для Молдавии

Сергей Нарышкин Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Вашингтон готовит революционный сценарий для Молдавии после президентских выборов в этой стране. Такое заявление сделал директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, отметив, что США «бесцеремонно вмешиваются» во внутренние дела дружественных России стран.

«Их не устраивает действующий глава государства Игорь Додон, поддерживающий конструктивные отношения со странами СНГ, в том числе с Россией», - сообщил глава спецслужбы.

По его словам, в преддверии выборов в Молдовою готовится выехать группа американских экспертов по «цветным революциям». Кроме того, они будут убеждать молдавских правоохранителей не препятствовать подобным митингам и сразу переходить на «сторону народа».

Нарышкин заявил, что Госдепартамент США «предписал» американскому посольству в Кишиневе «заранее настраивать оппозицию на организацию массовых протестных акций» на случай переизбрания Додона с выдвижением требований об аннулировании итогов голосования.

Глава СВР РФ также отмтеил, что «грубые попытки оказать влияние на поствыборную ситуацию» со стороны США предпринимаются в Белоруссии и Киргизии.