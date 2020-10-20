Гинцбург рассказал, у кого хуже вырабатываются антитела к коронавирусу Фото: Мария ЛЕНЦ

Хуже всего антитела к коронавирусной инфекции нового типа вырабатываются у пожилых людей старше 70 лет, а также у тех, кто находится в постоянном стрессе или злоупотребляет алкоголем. Об этом рассказал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Эксперт отметил, что этанол токсичен для размножающихся клеток в любом количестве, а регулярное употребление алкогольных напитков в особенности в период вакцинации очень негативно влияют на количество вырабатываемых антител и на Т-клеточный иммунитет.

«У пожилых, естественно, 70-80+ как правило, по понятным причинам у них все хуже, в том числе и антитела хуже вырабатываются … постоянные стрессовые состояния тоже неблагоприятно влияют ... на размножение клеток, которые продуцируют антитела», - приводит ТАСС слова специалиста.

Напомним, ранее аллерголог-иммунолог Владимир Анатольевич Болибок рассказал о влиянии группы крови на заболеваемость коронавирусом, а также сообщил, что количество антител зависит от того, насколько сильно у больного был выражен коронавирус