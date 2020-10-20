МГТУ им. Баумана закроют из-за несоблюдения мер по коронавирусу

Здания Московского государственного технического университета (МГТУ). Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Здания Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Баумана временно закроют из-за несоблюдения мер по профилактике распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

«Из-за несоблюдения санитарно-эпидемиологических требований по коронавирусу и большого числа заболевших МГТУ имени Баумана приостанавливает свою деятельность», - приводит РИА Новости сообщение оперативного штаба.

Ранее в пресс-службе вуза сообщили, что учебное заведение получило замечание от Роспотребнадзора по поводу нарушения мер профилактики COVID-19. В пресс-службе отметили, что во вторник, 20 октября, МГТУ им. Баумана работало, и пообещали разобраться с происходящим.

Напомним, в октябре в Москве появилось сообщение об усилении контроля за масочно-перчаточным режимом в городе. Так в Департаменте транспорта столицы предупредили, что в связи с этим проверки станут чаще, а пассажиров без маски и перчаток не пустят в транспорт, даже если они оплатили проезд.