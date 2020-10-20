"Очень болезненная новость и удар": режиссер Ольга Беляева - о смерти Ирины Скобцевой

20 октября скончалась советская и российская актриса Ирина Скобцева Фото: Борис КУДРЯВОВ

20 октября скончалась советская и российская актриса Ирина Скобцева. Ее не стало на 94-ом году жизни. Соболезнования семье актрисы принесла режиссер Ольга Беляева.

- Было счастьем работать с ней вместе. Она снималась у меня в картине «Опасные каникулы», играла бабушку. Бесконечная радость от общения с этим человеком, с огромным багажом, огромной культурой, бесконечным чувством юмора. Причем Ирина Константиновна на площадке была не только в то время, когда снималась, она приезжала и в другие дни, с удовольствием проводила время на съемочной площадке, сидела, репетировала. Конечно, для меня это очень болезненная новость и удар, - рассказала режиссер в эфире радио "Комсомольская правда".

Напомним, Ирина Скобцева была женой советского режиссера Сергея Бондарчука и матерью Федора и Алены Бондарчук. За свою карьеру актриса сыграла более чем в 60 фильмах. Зрителям она запомнилась своими ролями в картинах «Война и мир», «Зигзаг удачи», «Они сражались за Родину», «Тихий Дон» и «Обитаемый остров».