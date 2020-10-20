Путин и Макрон обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во вторник, 20 октября, в ходе телефонного разговора президенты России и Франции, Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе, и отметили важность соблюдения договоренностей о прекращении огня в регионе. Об этом сообщили в Кремле

Российский и французский лидеры заявили о готовности действовать по Карабаху сообща по линии Совбеза ООН. Кроме того, Путин и Макрон подтвердили заинтересованность в активизации совместных усилий по борьбе с терроризмом, сообщили в Кремле.

Президент России также выразил французскому коллеги соболезнования в связи с варварским убийством учителя в пригороде Парижа.

Напомним, конфликт в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября этого года. 9 октябре представители Армении и Азербайджана прибыли в Москву для трёхсторонних консультаций и достигли соглашения о перемирии для обмена погибшими и пленными. Однако в скором времени стороны начали заявлять о нарушении условий договора со стороны своего противники.

Лидеры России, США и Франции, возглавляющие Минскую группу ОБСЕ, призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, и начать переговоры без предварительных условий.