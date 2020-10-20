Суд взыскал с Абызова в доход государства 32,5 млрд рублей

Михаил Абызов. Фото: Юрий Кочетков/EPA/ТАСС

Гагаринский суд Москвы по иску Генпрокуратуры России взыскал с бывшего министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова 32,5 миллиарда рублей. Эти деньги, по версии надзорного ведомства, он заработал, когда работал в правительстве. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Судом удовлетворен иск прокуратуры в отношении Абызова», - приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

Напомним, изначально экс-министра и его помощников обвинили в создании преступной группировки, а также выводе нескольких миллиардов рублей за рубеж. В конце августа прошлого года Следственный комитет возбудил в отношении Абызова еще одно уголовное дело по получению 32 миллиардов рублей незаконной предпринимательской деятельностью. Через месяц было возбуждено третье уголовное дело по статье об отмывании преступных доходов.

На данный момент Абызов обвиняется по нескольким статьям: создание преступного сообщества, незаконное предпринимательство, отмывание денег в особо крупном размере, и мошенничество в особо крупном размере. Кроме того, накануне в ходе расследование СК обнаружил его новые банковские счета, суд уже наложил на них арест.