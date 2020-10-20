Сергей Лукьяненко рассказал, почему россияне стали меньше гордиться русской литературой

Писатель Сергей Лукьяненко Фото: Михаил ФРОЛОВ

Писатель Сергей Лукьяненко в эфире Радио «Комсомольская Правда» рассказал, почему всего 29 процентов опрошенных, отвечая на вопрос о гордости за свою Родину, назвали русскую литературу, хотя еще два года назад таких респондентов было 40 процентов.

«Конечно, очень хотелось бы посетовать на то, что в целом падает интерес к литературе, что очень много других каких-то источников информации, развлечений и т.д. Но я боюсь, что причина глубже. Мне кажется, что причина все-таки в том, что современная литература перестала отвечать на какие-то важные насущные вопросы … Литература перестает быть народной, когда народ перестает ее читать», - сказал писатель.

По словам Лукьяненко, литература сегодня либо уходит в «фантастический эскапизм», становится абсолютно развлекательной, либо становится «обслуживающей узкую профессиональную тусовку интеллектуалов», рассказывающей истории, неинтересные широким массам.

Лукьяненко отметил, что россияне помнят великую русскую литературу, но она «в сознании уже осталась там, в 19-м, в 20-м веке», а гордятся в первую очередь тем, что «продолжает работать». Он считает, что на сегодняшний день аналогов очень мало, и даже, если выходит новый роман известного автора, то «происходит какая-то маленькая, локальная, может быть, волна интереса», однако любой современный сериал вызывает больше отклика, чем самая популярная книга.