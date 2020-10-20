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Психолог объяснила, почему люди любят смотреть фильмы ужасов

Специалист пояснила, что подобные фильмы можно разделить на два типа
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Психолог объяснила, зачем люди смотрят фильмы ужасов

Психолог объяснила, зачем люди смотрят фильмы ужасов

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В последнее время фильмы ужасов стали едва ли не самыми популярными. Психотерапевт Ольга Соколова объяснила, почему люди их так любят.

- Скорее всего, притягательность фильмов ужасов связана с тем, что мы можем этот ужас и страх контролировать, глядя на экран. В какой-то момент можно отвернуться, выключить, уйти из зала. И почувствовать, что ты сильнее этого события, которое вызывает очень сильные эмоции, отклик в теле в том числе. Это и напряжение мышц, и желание сорваться и убежать, затаить дыхание, залезть под кресло, - рассказала специалист в эфире радио "Комсомольская правда".

Она пояснила, что такие фильмы можно условно разделить на два вида: те, где присутствует много крови и насилия и некие психологические триллеры. Люди, которые любят один тип картин, чаще всего не любят другой.

- Мы встречаемся с собственным страхом смерти. И вот эта тематика отъема жизни разными хитрыми способами обостряет чувство собственной жизни, важность жизни, ощущение себя живым, - заключила психотерапевт.