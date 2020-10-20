Безработица в России сократилась впервые за время пандемии Фото: Иван ВИСЛОВ

Безработица в России в сентябре этого года сократилась впервые за время пандемии до 6,3 процента после 6,4 процента месяцем ранее. Об этом говорится в докладе Росстата, где уточняется, что число официальных безработных, зарегистрированных на бирже труда, составило 3,7 миллиона человек.

Согласно данным Росстата, в январе безработица в России составила 4,7 процента, в феврале она упала на один процент - до 4,6 процента, в марте – вернулась к 4,7 процентам, но в апреле произошел резкий рост до 5,8 процентов, позже рост безработицы продолжился и в мае он составил 6,1 процента, в июне - 6,2 процента, в июле - 6,3 процента, в августе - 6,4 процента.

«В сентябре 2020 года, по предварительным итогам выборочного обследования рабочей силы, 4,8 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше, или 6,3% рабочей силы классифицировались как безработные», - говорится в данных оперативного доклада Росстата.

Напомним, днем ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что власти продолжает поддерживать людей, потерявших работу в период пандемии, и выделят дополнительные средства на поддержку безработных. На поддержку потерявшем работу выделят еще 35 миллиардов рублей