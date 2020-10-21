Коронавирус в Москве, последние новости на 21 октября 2020 года: в столице закрыли крупный вуз, бизнес штрафуют за отказ перейти на удаленку

Накануне в Москве было выявлено 4999 новых случаев заражения коронавирусом. Фото: Иван МАКЕЕВ

На 21 октября ежедневный прирост заболевших в Москве продолжает колебаться в районе психологической отметки в пять тысяч заболевших. Накануне было выявлено 4999 случаев. Однако в больницу забрали только 1245 пациентов. Остальным предписано соблюдать самоизоляцию дома. Если этого сделать по каким-то причинам нельзя, например, человек живет с пожилым родственниками, тогда предлагают место в одном из обсерваторов.

По прежнему подавляющее большинство заболевших это молодые люди в возрасте от 18 до 45 лет. 15% составляют пожилые — старше 66 лет.

— Напоминаем о необходимости соблюдения домашнего режима горожанам старше 65 лет и москвичам с хроническими заболеваниями, — добавили в оперштабе по противодействию распространения коронавируса в Москве.

Одним из главных правил, которое так и не было отменено с начала пандемии, остается масочный режим. Корреспонденты «КП» прошлись по общественным местам, чтобы посчитать, сколько горожан соблюдают требование. Результаты удивляют.

В это время в поликлиниках столицы запускают систему цифровых помощников для врачей. Искусственный интеллект определяет вероятность заболевания коронавирусом на КТ и назначает лечение. С введением AI точность диагностики выросло, а количество ошибок снизилось.

Роспотребнадзор неустанно бдит, чтобы в общественных местах соблюдали технику безопасности. Так «Башню Федерации» в Москва-Сити могут оштрафовать на 300 тысяч рублей из-за того что не перевели 30% сотрудников на удаленку. Наказание ждет и Бауманку — куда более серьезное. Из-за роста случаев ковида и отсутствие профилактики вуз решено закрыть.