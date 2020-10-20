Власти США подали антимонопольный иск к Google Фото: REUTERS

Корпорацию Google обвинили в нарушении антимонопольного законодательства, и монополизации рынка. Соответствующий иск в суд направило Министерство юстиции США.

Как передает агентство Reuters, в иске утверждается, что компания нарушила антимонопольный закон в отношении своих конкурентов в сфере поиска и рекламы. Истцами по делу выступают Минюст США и власти одиннадцати американских штатов. При этом первый заместитель министра юстиции - генерального прокурора США Джеффри Розен на пресс-конференции не исключил принятия мер для борьбы с монополизацией рынка в отношении и других американских высокотехнологичных компаний.

В свою очередь Google указала на множество изъянов в иске американских властей. «В сегодняшнем иске министерства юстиции имеется множество изъянов. Люди пользуются Google потому, что сделали самостоятельный выбор, а не потому, что их заставили сделать это или из-за отсутствия альтернатив», - говорится в сообщении на странице компании в Twitter.