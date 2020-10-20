Производитель российских аппаратов ИВЛ не поверил в их утилизации в США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В российском концерне «Радиоэлектронные технологии» (холдинг «Ростеха», в структуру которого входит Уральский приборостроительный завод) не верят, что США могли утилизировать российские аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), которые были поставлены в апреле в качестве помощи в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия, которое произвело медицинское оборудование.

В пресс-службе отметили, что пока не видели никаких официальных документов, свидетельствующих о подобных действиях со стороны Штатов, и на данный момент есть только публикации в определенных СМИ, которые «вряд ли могут восприниматься как источник официальной и заслуживающей доверия информации»..

«Мы верим в разум и далеки от мысли, что американские чиновники могли так поступить с дорогостоящим оборудованием, которое востребовано сегодня во многих странах мира в условиях пандемии», - приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям США уничтожило 45 аппаратов ИВЛ, полученных от России минувшей весной. При этом, отмечалось, что за все время данное оборудование так ни разу и не использовали.