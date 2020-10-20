В Италии осудили пенсионеров за издевательства над соседями Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Итальянский суд вынес приговор пожилой паре, изводившей соседей по дому в миланском пригороде Сан-Донато-Миланезе

На протяжении нескольких лет, с 2015 по 2017 год, пенсионеры в буквальном смысле издевались на соседями. Этажом выше жила молодая семья с детьми, которая и стала объектом нападок.

80-летний мужчина предлагал соседям встретиться перед гаражом, чтобы "убить на глазах детей, вырвать сердце и печень и съесть их". Он утверждал, что ему нечего терять из-за возраста и болезни. А его 77-летняя жена поддерживала мужа. Впоследствии в суде ее признали сообщницей обвиняемого, пишет издание Corriere Della Sera.

Кроме этого, пенсионеры намеренно громко слушали радио и били метлами по потолку. Свои действия пара объяснила тем, что соседи сами сильно шумели.

Молодая семья не могла спастись от шума даже несмотря на звукоизоляцию. А рассчитывать на покой они могли только за пределами квартиры. Версию пострадавших подтвердили и другие жители дома.

В итоге пенсионеров приговорили к году и 8 месяцам лишения свободы условно. Они смогут избежать наказания, если заплатят 30 тысяч евро в качестве компенсации ущерба потерпевшим.