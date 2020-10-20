УЕФА отменил чемпионат Европы по футболу для игроков до 19 лет Фото: REUTERS

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение отменить чемпионат Европы по футболу для игроков до 19 лет. Причиной стала эпидемиологическая обстановка в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба организации.

«Исполнительный комитет УЕФА принял решение отменить элитный раунд и финальный турнир чемпионата Европы-2019/20 среди юношей до 19 лет … из-за текущей нерешенной эпидемиологической ситуации в Европе и связанных с этим трудностей с поездками»,- говорится в сообщении пресс-службы УЕФА

Соревнования должны были пройти в Северной Ирландии с 13 по 26 июля текущего года.

Кроме того, Исполком УЕФА запретил проведение матчей клубов и сборных в Армении и Азербайджане из-за ситуации в Нагорном Карабахе