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УЕФА отменил чемпионат Европы по футболу для игроков до 19 лет

Причиной отмены стало распространение коронавирусной инфекции
Елена ГИЛЬМАНОВА
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УЕФА отменил чемпионат Европы по футболу для игроков до 19 лет

УЕФА отменил чемпионат Европы по футболу для игроков до 19 лет

Фото: REUTERS

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение отменить чемпионат Европы по футболу для игроков до 19 лет. Причиной стала эпидемиологическая обстановка в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба организации.

«Исполнительный комитет УЕФА принял решение отменить элитный раунд и финальный турнир чемпионата Европы-2019/20 среди юношей до 19 лет … из-за текущей нерешенной эпидемиологической ситуации в Европе и связанных с этим трудностей с поездками»,- говорится в сообщении пресс-службы УЕФА

Соревнования должны были пройти в Северной Ирландии с 13 по 26 июля текущего года.

Кроме того, Исполком УЕФА запретил проведение матчей клубов и сборных в Армении и Азербайджане из-за ситуации в Нагорном Карабахе

Напомним, как писал сайт kp.ru, в предстоящем сезоне Лиги Чемпионов будут играть сразу три российские команды – «Локомотив», «Зенит» и «Краснодар». На эти игры УЕФА решил допустить зрителей, однако заполняемость трибун не должна превышать 30 процентов от вместимости стадиона, и в расчет будут взяты местные ограничения, действующие в различных городах и странах Европы.