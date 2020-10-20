США заявили о планах нарастить количество ракет в Европе и Азии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вашингтон намерены нарастить количество своих ракет средней и меньшей дальности в Европе и Азии до уровня России и Китая. Об этом сообщил представитель глава Пентагона Марк Эспер.

По его словам, Китай развернул в Индийско-Тихоокеанском регионе намного больше одной тысячи ракет средней и меньшей дальности, тоже, как он считает, сделала Россия сделала в нарушение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

«Так что мы привержены тому, чтобы развернуть такие же силы на обоих театрах военных действий», - добавил Эспер.

Напомним, действие ДРСМД было прекращено 2 августа прошлого года, а уже на следующий день Пентагон сообщил, что приступил к разработке ракет, которые ранее были запрещены Договором. Спустя неполных три недели Штаты испытали новую крылатую ракету. Не так давно госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон вышел из «вредного» российско-американского договора, чтобы иметь возможность создавать ракеты для «сдерживания» России.