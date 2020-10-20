ВОЗ выявила рекордный рост числа заражений коронавирусом за неделю Фото: REUTERS

Количество подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в мире за минувшую неделю превысило 2,4 миллиона, что является самым высоким показателем за семь дней с начала пандемии. Жертвами заболевания за этот период стали более 36 тысяч пациентов, что примерно соответствует показателям предыдущей недели. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

«Число новых случаев COVID-19 продолжает ускоренно расти, тогда как число новых смертей остается относительно стабильным», - отмечает организация.

Наиболее тяжелую эпидемическую ситуацию отметили в Северной и Южной Америке, где с 12 по 18 октября заболели более 798 тысяч человек, а общее число случаев превысило 18,8 миллиона, зарегистрированы более 16 тысяч летальных исходов, а общее число жертв составило более 608 тысяч.

Лидером по числу заболевших за неделю стала Индия, где зафиксировали уже более 440 тысячи случаев заражения. Следом расположилась США, где количество заболевших составило почти на 383 тысяч. На третьем месте оказалась Бразилии, где за семь дней инфицированы более 144 тысяч человек.