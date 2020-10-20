В Госдуме рассказали о детских пособиях в 2021 году

Детские пособия увеличили Фото: Михаил ФРОЛОВ

Как изменятся детские пособия в следующем году и на чем основан расчет их размера, рассказала депутат Госдумы, член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Она отметила, что «если у людей низкая заработная плата, то это означает, что будет выплачиваться низкое пособие по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет».

«Сегодня минимальный его размер все-таки повышен и составляет порядка семи тысяч рублей, в то время, как раньше он составлял примерно три с половиной тысячи рублей. Это, конечно, не позволяло решить проблемы. Но в месте с тем, верхняя планка составляет около двадцати семи тысяч рублей. Это уже другая история. То есть, если у женщины была достойная заработная плата, то у нее есть возможность достойно содержать ребенка, находясь в отпуске по уходу за ним», - приводит ее слова ФАН.

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