«Положение по-прежнему шаткое»: Лавров призвал СБ ООН следить за ситуацией в Персидском заливе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Выступая на посвященной обсуждению ситуации в районе Персидского залива видеоконференции Совета Безопасности ООН, министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что положение там «по-прежнему шаткое», и призвал Совбез постоянно следить за обстановкой в регионе.

Он подчеркнул, что «обеспечение спокойствия в районе Персидского залива – важная и актуальная задача для всего международного сообщества», так как «нездоровая обстановка в этой зоне оказывает дестабилизирующее влияние на международные отношения».

«Исходя из этого считаем, что вопрос должен находиться в фокусе постоянного внимания Совета Безопасности, ответственного за поддержание международного мира и безопасности», - добавил глава российского МИД.

«Положение по-прежнему шаткое, и в любой момент могут развернуться опасные и непредсказуемые сценарии», - предупредил он.

При этом Сергей Лавров напомнил, что Россия предложила обсудить конкретные меры, чтобы «отвести ситуацию от опасной черты и для долгосрочной стабилизации региона», поскольку несмотря на то, что опасения начала крупномасштабной войны в регионе не подтвердились, самоуспокаиваться не стоит. Министр считает, что значимый вклад может внести посредничество ООН.

«Ошибочна практика шантажа и диктата, демонизации и обвинения только одной из сторон. Необходимо отбросить взаимные упреки и подозрения, отказаться от использования санкций, давления, ультиматумов, провокационных действий с какой бы стороны они ни исходили. Даже в условиях сохраняющейся напряженности это вполне достижимо. Мы в этом убеждены», - подытожил он.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Россия представила свою Концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе. Документ предполагает создание новой международной организации, постепенное сокращение иностранного военного присутствия на Ближнем Востоке и определение ориентиров системы посткризисного устройства в регионе.