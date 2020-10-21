Адвокат: Апелляционный суд постановил освободить осужденную в США россиянку Осипову

Богдана Осипова с детьми Фото: Личный архив

Россиянка Богдана Осипова, которую в США приговорили к семи годам тюрьмы за «похищение» собственного ребенка и «вымогательство международного масштаба», совсем скоро выйдет на свободу.

Несмотря на возражения прокуратуры, апелляционный суд постановил ее освободить, сообщил адвокат россиянки Джошуа Лотер. Он уточнил, что судья согласился с ходатайством стороны защиты и поручил федеральному суду штата Канзас «до 30 октября выпустить новое решение об ее освобождении, имея в виду тот факт, что она уже отбыла максимально возможный срок наказания», передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Богдана Осипова 15 лет назад приехала в США по студенческой программе. Там вышла замуж, получила американское гражданство и родила сына, но вскоре брак распался. В 2013-м она вышла замуж второй раз за отставного военнослужащего Брайана Мобли, родила от него еще двух дочерей. Младшую девочку Богдана рожала в родном Калининграде, куда на время уехала со всеми детьми, а супруг счел это «похищением» их общих младших дочерей и подал на жену в суд.

Когда Осипова вернулась в Канзас, ее арестовали, а в июне прошлого года приговорили к семи годам лишения свободы за то, что вывезла детей за пределы США и пыталась требовать с мужа-американца алименты.