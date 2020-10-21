Глава МИД Армении прибыл в Москву

Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В ночь на среду, 21 октября, в Москву с краткосрочным рабочим визитом прибыл министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян. Об этом на своей странице в Facebook сообщила официальный представитель армянского внешнеполитического ведомства Анна Нагдалян.

«Министр иностранных дел Армении находится в Москве с краткосрочным рабочим визитом», - написала пресс-секретарь МИД.

В российской столице пройдут трехсторонние консультации по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе. Как писал сайт kp.ru, ранее 19 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян и глава Азербайджана Ильхам Алиев дали согласие сесть за стол переговоров по статусу региона.

В субботу, 17 октября, Армения и Азербайджан договорились о гуманитарном перемирии в Нагорном Карабахе. Соглашение вступило в силу с 00:00 по местному времени 18 октября, однако уже днем обе стороны обвинили друг друга в нарушениях режима тишины.

Стоит отметить, что Зограб Мнацаканян прилетел в Москву перед тем, как отправиться в Вашингтон на переговоры с госсекретарем США Майком Помпео. Встреча глав внешнеполитических ведомств должна состояться 23 октября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Что происходит в Нагорном Карабахе, свежие новости на 20 октября 2020 года: обстановка на границе Армении и Азербайджана

Мы собрали свежие новости о том, что происходит в Нагорном Карабахе на 20 октября 2020 года (подробности).