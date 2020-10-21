Глава МВД Франции намерен посетить Россию

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен накануне сообщил, что в конце этой недели намерен посетить Москву. Глава французского МВД, по его словам, хочет провести переговоры с российским коллегой Владимиром Колокольцевым.

В эфире телеканала BFMTV он рассказал, что во вторник, 20 октября, «сделал запрос от имени президента посетить на этих выходных Россию, чтобы провести переговоры с моим коллегой».

«Я сделал это предложение и надеюсь, что у меня будет возможность поехать в Россию в воскресенье и понедельник», - уточнил Дарманен.

Французский министр рассказал, что собирается обсудить с Колокольцевым вопрос возможности возвращения радикализированных лиц – выходцев из нашей страны.

О высылке подозреваемых в экстремизме иностранцев во Франции заговорили после резонансного убийства школьного учителя в пригороде Парижа 16 октября.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 18-летний Абдулах Анзоров обезглавил 47-летнего преподавателя истории недалеко от школы, полицейские обезвредили нападавшего на месте преступления. Убийца был выходцем из Чечни, откуда он 12 лет назад переехал во Францию вместе с родителями. Предположительно, юноша разделался с историком за то, что тот на уроках показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда.