В Роспотребнадзоре рассказали, что подрывает защиту организма от коронавируса

Защита организма от инфекций, в том числе от COVID-19, может временно понизиться из-за переохлаждения Фото: Олег УКЛАДОВ

В Роспотребнадзоре предупредили россиян о том, что с наступлением холодов защита организма от инфекций, в том числе и от коронавируса, снижается из-за переохлаждения, поэтому осенью и зимой очень важно следить за тем, чтобы в помещениях было тепло.

«Роспотребнадзор напоминает, что переохлаждение, связанное с резкими перепадами температуры в осенне-зимний период, может временно снизить защитные силы организма к респираторным инфекциям, в том числе и к COVID-19», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.